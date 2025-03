Presidente do Santos detona elenco após derrota para o Vasco

O Santos iniciou o Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo. Afinal, o Peixe perdeu para o Vasco de virada, por 2 a 1, neste domingo (30/3), em São Januário, na primeira rodada da competição. Entre frustrações e irritação pela derrota, ninguém saiu mais chateado do estádio do que o presidente do clube paulista, Marcelo Teixeira.

Em entrevista após a partida em São Januário, o mandatário detonou o elenco santista e disse que a derrota para o Vasco foi ”inadmissível”.

“O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos três pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha, em que quer ser protagonista e quer ficar na primeira página do campeonato, vir aqui, com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para três pontos”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu.

“O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1 a 1. Um time que quer chegar na decisão do campeonato entre os primeiros colocados não pode tomar os gols que a gente toma. Infantis. São coisas impressionantes para um time que treina, treina e treina e toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. Também ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar, Campeonato Brasileiro é isso. É um nível de competitividade muito alto, nós temos que ter a consciência”. completou.

Presidente do Santos ressalta importância de voltar a jogar na elite

Por fim, Marcelo Teixeira falou sobre a importância de ter o Santos de volta na elite do futebol brasileiro, mas voltou a bater na tecla da necessidade de vitórias.

“Voltar é excelente, objetivo importante, mas não queremos permanecer em disputas secundárias e diferentes da nossa tradição. Nós temos que voltar e dizer que o Santos está, mais uma vez, disputando. Tem um elenco para esse tipo de resposta, tem condições de fazer uma campanha e nós precisamos dessa reação, precisamos corrigir falhas gravíssimas, que, em um campeonato como este, você não pode sair daqui apenas lamentando. Lamentar, corrigir e ganhar pontos. É isso que o Santos precisa neste início do campeonato”, finalizou.

