Jornal exalta atuação de filho de Marcelo pelo sub-19 do Real Madrid: ‘Dinamite’

O triunfo da equipe sub-19 do Real Madrid sobre o rival Atlético de Madrid contou com uma grande atuação de Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo. Afinal, o jovem deu uma assistência de letra e ganhou destaque na imprensa espanhola, sendo chamado de “dinamite”, apelido do maior ídolo do Vasco da Gama.

“É uma dinamite supernova. Duas partidas, pela Rojita e pelo Juvenil A do Real Madrid, onde mostrou a habilidade de um atacante que lhe permite queimar etapas a toda velocidade. Arrombar portas. Senso de área, potência, técnica e finalização. Há uma razão para ele ter marcado quase 150 gols na academia de jovens (do Real Madrid). É sua marca registrada, sua pontaria. E uma inteligência que é desenvolvida e lapidada para completar o coquetel. Algo essencial para dissipar dúvidas”, publicou o Diário As.

“Anos atrás seu poder físico atraía quase tanta atenção quanto sua voracidade. Uma superioridade física que já o fez deixar vários destaques. Isso levantou uma questão: se o seu futebol, outrora fisicamente igual ao dos seus rivais, brilhasse no mesmo nível. Não há melhor resposta do que se exibir diante de jogadores três gerações mais velhos”, continuou o jornal espanhol.

Jovem anima merengues

Aos 37 minutos do segundo tempo, Enzo Alves deu uma assistência de letra para Liberto Navascués fazer o gol da vitória. Assim, com o triunfo, a equipe merengue ultrapassou o Atlético de Madrid na División de Honor Juvenil (66 a 63 pontos). Carlo Ancelotti, treinador da equipe principal, aliás, revelou que o clube está animado com o início do jovem.

“Ainda não o conheço muito bem, mas tirei uma foto com ele na final da Liga dos Campeões de 2014 com seu pai. O clube inteiro está animado com ele. Ele está indo muito bem, sua assistência foi ótima. Se ele puder atingir o nível de seu pai, será fantástico – disse o técnico, em entrevista coletiva nesta terça”, completou.

Por fim, o jogador, que renovou contrato como centroavante do Real Madrid, esteve entre os convocados da seleção sub-17 da Espanha e fez o primeiro gol na categoria na última semana. Ele estufou a rede contra a Áustria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.