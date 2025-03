Ayrton Lucas, do Flamengo, atinge marca expressiva na carreira

Ayrton Lucas atingiu a marca de 400 jogos na carreira como profissional no empate entre Flamengo e Internacional, no último sábado, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo é reserva imeditado de Alex Sandro, que chegou ao clube no ano passado. Mas antes disso, Ayrton foi titular absoluto da equipe principal.

Formado nas categorias de base do ABC-RN, Ayrton chegou ao Fluminense em 2015 para defender a equipe sub-20. Contudo, no mesmo ano já fez sua estreia como profissional. Antes de se consolidar de vez no time principal, Ayrton foi para Madureira em 2016 e ao Londrina no ano seguinte, como forma de empréstimo.

Em 2018, Ayrton se consolidou no Fluminense, quando fez 51 jogos na temporada. Com as boas atuações, ele foi negociado ao Spartak Moscou, clube que defendeu até 2022, quando retornou ao futebol brasileiro para reforçar o Flamengo.

O Flamengo é o clube que o lateral-esquerdo mais defendeu em sua carreira (170), o que mais fez gols (14), o que mais deu assistências (19) e onde mais conquistou títulos (6). Ao todo são 21 gols, 30 assistências e nove títulos ao longo dos 400 jogos.

Além disso, ele se tornou bem importante em duelos contra times do Rio de Janeiro. O jogador soma quatro gols em clássicos pelo Flamengo, e o único adversário contra quem ele ainda não marcou foi o Botafogo. Ayrton Lucas balançou as redes duas vezes contra o Fluminense e duas vezes contra o Vasco.

Ao longo de sua trajetória, Ayrton Lucas, aliás, conquistou a Primeira Liga (2016 e 2017), Copa da Rússia (2021/2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Libertadores (2022), Campeonato Carioca (2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2025).

