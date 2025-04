Braithwaite retorna da Alemanha e segue recuperação de lesão no Grêmio

O atacante Martin Braithwaite está de volta a Porto Alegre. O jogador acompanhou o triunfo do Grêmio por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, na Arena, e deu continuidade à recuperação de lesão na coxa direita no CT Luiz Carvalho.

Na última semana, o centroavante recebeu liberação do Imortal para iniciar o tratamento de sua lesão na Europa. Da Alemanha, ele postou vídeos nos quais aparecia realizando trabalhos físicos em uma clínica de performance. Nas imagens publicadas, o dinamarquês fazia atividades de impulso, força, corrida e movimentos individuais com a bola.

Dessa maneira, Braithwaite ainda deve ser desfalque por mais duas semanas, perdendo ao menos mais quatro jogos. O retorno estaria previsto para o dia 16 de abril, no duelo contra o Mirassol, ou no Gre-Nal do dia 19, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Braithwaite lesionou o músculo adutor longo da coxa direita. O diagnóstico saiu logo após o segundo Gre-Nal, que decidiu o Estadual a favor do Colorado.

