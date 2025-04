Bragantino corre do prejuízo e fica no empate contra o Ceará

O Bragantino correu atrás do prejuízo e conseguiu um empate dentro de casa contra o Ceará. Na noite desta segunda-feira (31), o Massa Bruta saiu perdendo por 2 a 0, mas cresceu na partida e empatou, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, as duas equipes se juntam aos outros oito clubes que empataram na rodada, com o destaque para os dois gols marcados, que colocam ambas em melhores condições.

Na próxima rodada, o Ceará estreia em casa contra o Grêmio, no próximo sábado (05). Já o Bragantino viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no domingo (06).

Ceará abre o placar no começo e Braga desconta

Mesmo fora de casa, o Vozão começou a partida com tudo. Aos 11′, Diego deu bom passe na área para Pedro Raul, que recebeu entre dois zagueiros e bateu firme para abrir o placar. O Ceará seguia no ataque e ampliou após cobrança de escanteio. Marllon subiu mais alto que a defesa e marcou o segundo.

Com a desvantagem, o Bragantino partiu para cima para diminuir o prejuízo. O Massa Bruta assustou em chegadas de Juninho Capixaba e Pedro Henrique, que foram para fora. Já nos acréscimos, Laquintana aproveitou rebote de cabeçada de Sasha para descontar para os donos da casa.

Bragantino corre atrás e consegue o empate

Na segunda etapa, o Bragantino voltou pressionando. O Massa Bruta chegou a empatar com Eduardo Sasha, mas a arbitragem pegou impedimento de Laquintana, na assistência. O Vozão só conseguiu assustar aos 19′, quando Pedro Raul recebeu na área, chutou cruzado e parou em defesa de Cleiton.

O time da casa seguiu com sua pressão na reta final, mas não conseguia encontrar espaço para finalizar ao gol. Porém, nos acréscimos, Lucas Barbosa cruzou na área, e, após corta-luz, a bola ficou para Eric Ramires, que bateu forte para empatar. O Bragantino quase conseguiu a virada ainda, quando Sasha subiu mais alto na área e parou em grande defesa de Bruno Ferreira.

BRAGANTINO 2 X 2 CEARÁ

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data e horário: 31/03/2025, às 20h

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Gols: Pedro Raul, 11’/1ºT (0-1); Marllon, 45’/1ºT (0-2) Laquintana, 45’/1ºT (1-2); Eric Ramires, 47’/2ºT (2-2)

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Eric Ramires, 21’/2ºT), Gabriel (Gustavo Neves, 29’/2ºT) e Jhon Jhon (Thiago Borbas, 29’/2ºT); Vinicinho (Henry Mosquera, 21’/2ºT), Eduardo Sasha e Laquintana (Lucas Barbosa, 18’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Rômulo, 29’/2ºT), Diego (Lucas Lima, 35’/2ºT) e Lucas Mugni (Lourenço, 17’/2ºT); Fernandinho (Aylon, 17’/2ºT), Pedro Raul e Galeano (Rafael Ramos, 29’/2ºT). Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Matheus Fernandes (RBB); Pedro Raul, Fernando Sobral e Fabiano Souza (CEC)

