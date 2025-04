Garro, do Corinthians, vai para a Espanha tratar contusão no joelho

Rodrigo Garro, do Corinthians, viajou na última segunda-feira (31) para a Espanha, onde dará sequência ao tratamento e à reabilitação da tendinopatia patelar no joelho direito, problema que o afastará dos gramados por tempo indeterminado.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio Corinthians, Garro passará por um “procedimento inovador” em Madri, capital espanhola, com o apoio e a coordenação do departamento médico do clube. Desse modo, a expectativa é que o jogador permaneça na Europa por uma semana antes de retornar ao Brasil para seguir o tratamento no CT Joaquim Grava.

Garro, aliás, viajou sem a companhia de nenhum profissional do clube, mas garantiu empenho e seguirá as orientações passadas pelo Corinthians. O meia tem enfrentado problemas no joelho desde o fim da temporada passada, quando atuou no sacrifício na final do Brasileirão. Inclusive, jogou as finais do Campeonato Paulista de 2025 sob muitas dores.

“O Gordo (Garro) foi incrível. Ele sentiu ontem, não podia caminhar. Preparamos outra opção de jogo, mas ele acordou e mandou mensagem: ‘Vou jogar, mesmo que seja o último jogo da minha carreira'”, revelou Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians.

Confira a nota oficial do Corinthians

“Nesta segunda-feira (31/03), o meio-campista Rodrigo Garro viajou à Espanha para a realização de um procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madri. Coordenado pelo departamento médico do Corinthians, o objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta – que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Ele ficará na Europa por uma semana.”