Flamengo tem histórico favorável contra times venezuelanos; veja números

O Flamengo vai estrear na Libertadores contra o Deportivo Táchira (VEN) nesta quinta-feira (03), pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Em busca do tetracampeonato do torneio, o time de Filipe Luís espera iniciar a competição somando três pontos. O Fla, aliás, conta com a invencibilidade contra clubes da Venezuela e no território do adversário.

Dos três adversários do Flamengo nesta primeira fase, o único que nunca encarou o Rubro-Negro é o Central Córdoba-ARG. A LDU-EQU já esteve no caminho duas vezes; o Deportivo Táchira-VEN, uma. O melhor retrospecto é contra os times venezuelanos: 100%. Em dez partidas, o Flamengo venceu todas elas, contra Caracas, Maracaibo, Minervén, Deportivo Táchira e ULA FC.

Aliás, o Fla já derrotou o próprio Deportivo Táchira por 3 a 2, em 1991, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Em San Cristobal, no dia 18 de abril, todos os gols rubro-negros foram marcados pelo atacante Gaúcho, um deles de pênalti. Garcia e Galeano, afinal, descontaram. Na volta, em 24 de abril, goleada por 5 x 0, no Maracanã, gols de Marcelinho (2), Gaúcho, Marquinhos e Zinho.

Na Venezuela, o Flamengo disputou sete partidas ao longo da história. Neste recorte, o Rubro-Negro soma seis vitórias e um empate, além de 18 gols e apenas oito sofridos. O úitimo jogo na “pequena Veneza” foi na vitória por 3 a 1 sobre o Caracas, pela fase de grupos da competição. Na ocasião, Vágner Love, duas vezes, e Rodrigo Alvim marcaram para o Fla.

Após 15 anos, o Flamengo, aliás, retorna em busca de mais uma vitória na história do clube. O técnico Filipe Luís vai definir o time no treino desta quarta-feira, no Ninho do Urubu.

