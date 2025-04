Com estrela de Saka, Arsenal vence o Fulham e segue na briga por título do Inglês

Com domínio absoluto e estrela de Saka, o Arsenal venceu o Fulham por 2 a 1, nesta terça-feira (1), pela 30ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. O atacante, que não entrava em campo há três meses por uma grave lesão muscular, marcou o segundo gol dos Gunners na segunda etapa, no Emirates Stadium, em Londres. Merino marcou o primeiro dos donos da casa. Do outro lado, os Brancos apostaram nos contra-ataques, mas com dificuldades. O time só melhorou somente nos acréscimos, quando Rodrigo Muniz descontou, mas não conseguiu arrancar um empate.

Com o resultado, o Arsenal pula para 61 pontos, na vice-liderança, agora nove pontos de diferença para o líder Liverpool. Os Gunners esperam uma vitória do Everton contra os líderes para seguirem vivos na luta pelo título inglês. Do outro lado, o Fulham está na oitava posição, com 45 pontos.

Na próxima rodada, o Arsenal visita o Everton, enquanto o Fulham recebe o Liverpool. Os jogos serão no sábado (5) e domingo (6), respectivamente.

Domínio dos Gunners

O Arsena foi melhor nos 45 minutos iniciais e saiu em vantagem. O atacante Merino, aos 37 minutos do primeiro tempo, balançou as redes após assistência de Nwaneri. Os Gunners criaram mais chances de gol que o Fulham e mereceu ir para o intervalo em vantagem. No entanto, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães sofreu uma lesão muscular na parte posterior da perna direita e precisou ser substuído logo cedo. Do outro lado, a equipe comandada por Marco Silva ficou postada no contra-ataques, mas encontrou dificuldades. Aliás, a equipe não acertou um chute no alvo e ainda com erros de passes.

Saka tem a estrela

A segunda etapa continuou da mesma maneira. O Arsenal dominou as ações da partida e não deixou o Fulham respirar na saída de bola. Praticamente um ataque contra defesa. Gabriel Martinelli, Merino e Rice tiveram oportunidades. No entanto, foi Saka que marcou de cabeça após linda assistência de Martinelli. Foi o primeiro jogo do após três meses da grave lesão muscular que precisou de cirurgia. O atacante entra como opção para o duelo contra o Real Madrid na próxima terça-feira, em Londres.

Do outro lado, os Brancos tiveram duas grandes chances com Raúl Jiménez, mas Raya fez grande defesa. A outra foi acontecer com Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. O atacante, aliás, estava sem marcação e cabeceou para fora do gol. Contudo, o jogador não desperdiçou a segunda oportunidade e marcou nos acréscimos para diminuir a vantagem dos Gunners. Porém sem tempo para o empate. Ainda nos acréscimos, Gabriel Martinelli ampliou o marcador para os donos da casa, mas estava em posição irregular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.