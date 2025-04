Sportivo Luqueño (PAR) x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio fará sua estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (02/04), em duelo com o Sportivo Luqueño, às 21h30 (de Brasília). O duelo pela primeira rodada do Grupo D ocorrerá no Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai. Inclusive, este será o primeiro confronto do Imortal contra adversários paraguaios no torneio.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Paramout+

Como chega o Sportivo Luqueño

O time paraguaio apresenta um desempenho negativo nesta temporada. Afinal é o 12º e último colocado no campeonato local. Após 11 rodadas do torneio, são duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além disso, o Sportivo Luqueño conta com uma fragilidade defensiva, pois já levou 14 gols.

Com a ausência da principal contratação no ano, o atacante Federico Santander, com uma lesão muscular, a equipe marcou somente sete gols. Apesar do cenário adverso, a Sul-Americana é a prioridade do Sportivo Luqueño. Prova disso é que o técnico Gustavo Morínigo poupou alguns titulares em seu último compromisso no Campeonato Paraguaio. Portanto, a tendência é de que utilize força máxima.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho conseguiu ter uma reação após o vice-campeonato Estadual e minimizou parte da desconfiança da torcida. Afinal, mesmo sem uma atuação consistente, obteve uma vitória sobre o Atlético por 2 a 1, em sua estreia pelo Brasileiro.

O técnico Gustavo Quinteros provavelmente manterá Igor Serrote na lateral direita. Entretanto, ainda há uma dúvida no setor criativo entre Edenilson e Cristaldo. O camisa 8 deve permanecer entre os titulares. Braithwaite finalizou recuperação de lesão muscular na coxa direita antes do esperado. Assim, o dinamarquês volta a ser opção e até pode retornar aos 11 iniciais.

SPORTIVO LUQUEÑO X GRÊMIO

1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 2/3/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

SPORTIVO LUQUEÑO (PAR): Espínola; Ocampos, Brizuela, Marchio e Ramos; Aldo Parra, Walter Rodríguez, Fernando Benítez e Lautaro Comas; Marcelo Perez e Walter González. Técnico: Gustavo Morínigo

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo (Braithwaite). Técnico: Gustavo Quinteros

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Auxiliares: Alan Sandoval (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Soto (VEN)

