Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Copa do Rei da Espanha será definida nesta quarta-feira (2). Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do principal torneio mata-mata do futebol espanhol. A bola rola no Metropolitano, casa dos Colchoneros, e o resultado está em aberto após o empate por 4 a 4 no primeiro duelo. Quem avançar encara o Real Madrid, que eliminou a Real Sociedad em um jogão na outra semifinal.

A final está marcada para o dia 26 de abril, em jogo único, no Estádio de La Cartuja, em Sevilla.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético buscou o empate por 4 a 4 em uma partida frenética na primeira semifinal e terá a vantagem de decidir a vaga diante de seus torcedores. No entanto, as equipes fizeram uma prévia deste duelo decisivo e se enfrentaram no Campeonato Espanhol, também em Madri. Na ocasião, o Barça levou a melhor e venceu por 4 a 2.

Assim, os Colchoneros viram a chave e querem aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer o adversário e ir à final da Copa do Rei.

Ao mesmo tempo, o técnico Diego Simeone não terá baixas de última hora na equipe, mas fez mistério durante a semana sobre a escalação para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona chega em grande fase para esta partida decisiva. Isto porque o time lidera o Campeonato Espanhol com 63 pontos, três a mais que o vice-líder Real Madrid, e está classificado para as quartas de final da Champions.

Além disso, o técnico Hansi Flick poderá contar com os retornos de Raphinha e Ronald Araújo, preservados no último compromisso após a Data Fifa de março. Por fim, outras novidades na equipe podem ser as entradas de Gavi e Lewandowski no time titular.

Atlético de Madrid x Barcelona

Semifinal da Copa do Rei da Espanha 2024/25 – (jogo de volta)

Data e horário: quarta-feira, 02/04/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Metropolitano, em Madri (ESP).

Atlético de Madrid: Oblak; Javi Galán, Lenglet, Giménez e Nahuel Molina; Gallagher, Pablo Barrios, De Paul e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Ronald Araujo e Balde; Pedri, De Jong e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP).

