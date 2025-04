Bruno Fuchs fala sobre do Palmeiras na Libertadores e recorda 2024: ‘Bati na trave’

Depois de empatar na estreia do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vira a chave para começar sua jornada na Libertadores. Nesta quinta-feira (03), o Verdão encara o Sporting Cristal, no Peru, na partida que abre os trabalhos alviverdes no torneio.

O time realizou a última atividade no Brasil nesta terça-feira (01), data de aniversário do zagueiro Bruno Fuchs. O defensor, que chegou ao Verdão no começo do ano, espera que neste ano tenha um desfecho diferente no torneio, já que acabou perdendo na final em 2024, quando defendia o Atlético-MG.

“Espero que este ano eu tenha um desfecho positivo na Libertadores. No ano passado, bati na trave pelo Atlético-MG, mas chegamos longe. Este ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo. O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso aí, seguir crescendo, seguir evoluindo, para sermos campeões”, ressaltou.

Oportunidades no Palmeiras

Até aqui, Fuchs atuou em duas partidas. A última no domingo (30), contra o Botafogo. Na ocasião, deu um belo passe para Flaco López, que teve a chance de marcar o gol da vitória, mas acabou parando em Jhon. O defensor espera que consiga aproveitar as outras oportunidades para mostrar a sua qualidade para Abel Ferreira.

“Óbvio que a gente queria a vitória no jogo contra o Botafogo. Fui feliz ali no passe, foi um bom passe para o Flaco. Estou feliz por estar aproveitando os minutos que eu tenho recebido. Espero cada vez mais receber mais minutos. Estou trabalhando para isso. Aí é com o professor Abel, ele sabe o que faz. E cada vez que eu puder jogar, quero aproveitar as minhas oportunidades”, pontuou.



