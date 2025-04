Vitória x Universidad Católica (EQU): onde assistir, escalações e arbitragem

Quase uma década depois, o Vitória volta a sentir o sabor de disputar uma partida de torneio continental. Isso porque, na próxima quarta-feira (2), o Leão da Barra recebe a Universidad Católica (EQU), em Salvador, na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A saber, além dos clubes em questão, a chave também conta com Defensa y Justicia (ARG) e Cerro Largo (URU).

Onde assistir

O confronto que acontece na capital baiana será exibido pela plataforma de streaming Paramount+.

Como chega o Vitória

É bem verdade que o revés na final do Baiano e na estreia do Brasileirão trouxeram questionamentos ao time dirigido por Thiago Carpini. Contudo, a tendência é que a base do time titular usado recentemente se mantenha para o compromisso de estreia da Sula.

Como chega a Universidad Católica (EQU)

Diferente do calendário brasileiro, o Trencito Azul tem número de jogos bem inferior ao Vitória no ano de 2025. Porém, mesmo assim, vale destacar o aproveitamento de apenas duas vitórias em sete compromissos do Campeonato Equatoriano. Por isso, ele ocupa somente a quinta posição da liga nacional, com nove pontos, sete atrás do atual ponteiro (Barcelona de Guayaquil).

VITÓRIA x UNIVERSIDAD CATÓLICA (EQU)

1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 2/3/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão, em Salvador

VITÓRIA: Gabriel, Claudinho, Lucas Halter, Neris e Jamerson; Ronald, Ricardo e Pepê; Gustavo Mosquito, Wellington Rato e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

UNIVERSIDAD CATÓLICA (EQU): Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina e Luis Castillo; Rooney Troya, Jerónimo Cacciabue, Daykol Romero, Ismael Díaz e Mauro Díaz; Byron Palacios. Técnico: Diego Martínez

Árbitro: José Cabero (CHI)

Auxiliares: Juan Santibañez (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

