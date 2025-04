Botafogo tem a Libertadores-2025 para firmar cultura copeira

O Botafogo está novamente on tour. Nesta quarta-feira (2), o atual campeão da Libertadores cruza a Cordilheira dos Andes e visita a Universidad de Chile, no Estádio Nacional, às 21h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A da competição mais explosiva da América do Sul. Além de defender o cinturão, brigar pelo bicampeonato e dinamitar os rivais, a jornada é uma oportunidade para o Mais Tradicional firmar a cultura copeira e tornar-se ainda mais íntimo do torneio, algo imperativo para o Glorioso completar esta lacuna, enriquecer ainda mais sua inigualável história e mudar a percepção do continente.

Dos 12 gigantes do Brasil, o Botafogo não é somente o último a levantar a taça. Pela primeira vez, o Alvinegro disputa a Libertadores de forma consecutiva. Todos os outros gigantes, campeões ou não, já tinham esta marca. Faltava somente o Mais Tradicional para fechar a lista em grande estilo. A Estrela Solitária vai para a sétima participação (esteve presente em 1963, 1973, 1996, 2014, 2017 e 2024).

‘Se pudermos, vamos ganhar sete Libertadores seguidas’

No último domingo (30), o próprio técnico do Botafogo, Renato Paiva, chamou a atenção para esta necessidade de o Botafogo frequentar mais a Copa Libertadores e deu uma amostra da filosofia de trabalho. Superado pelo Glorioso nas oitavas de final em 2024, o Palmeiras, por exemplo, já acumula dez participações em série no principal torneio sul-americano (confira detalhes mais abaixo).

“Se pudermos ganhar cinco Libertadores seguidas, vamos ganhar cinco Libertadores seguidas. E jogo após jogo. O próximo já é de Libertadores, é para ganhar. Vejo uma ambição enorme nos olhos dos jogadores, nas caras deles de querer mais. Não existe leveza no futebol. Desde que chegamos às 7h da manhã, até sairmos do clube, nós, staff e jogadores, colocamos na cabeça que temos que vencer tudo”, determinou o técnico português.

Massa Compacta e o lema do Botafogo

“Fuego en las venas. Alma de lucha”. Este é um dos lemas que a torcida do Botafogo escolheu para acompanhar o clube na Libertadores 2024, principalmente longe do Rio de Janeiro. São bordões, festas, mosaicos, bandeirões, zoações, viagens, camisas, cânticos e produtos que reforçaram um comportamento diferente dos escolhidos ao longo de 2024. Além de um Estádio Nilton Santos sempre pulsante e com uma atmosfera única, Cochabamba, Bragança Paulista, Quito, Lima, Barranquilla, São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires conheceram este espírito da Massa Compacta.

O Jogada10 também abre espaço para que a arquibancada alvinegra se manifeste e indique o caminho de uma tradição copeira no universo preto e branco. Para Juan Reis, torcedor que acompanhou o Glorioso em todos os jogos da Libertadores até Marlon Freitas levantar a taça, o Botafogo e sua torcida estão completamente inseridos no contexto da competição internacional.

“A tradição copeira é muito vinculada à construção de instituições fortes. O Botafogo teve muitos problemas de gestão e montagem de elenco, algo que não é uma realidade nos três últimos anos. Neste momento, o Botafogo é um clube que luta muito e vence. Na era SAF, derrotou o Flamengo três vezes como visitante. Bateu o Palmeiras duas vezes no Allianz Parque e se classificou lá. É um histórico muito favorável contra os rivais. Na final da Libertadores, colocou mais de 40 mil pessoas fora do país e ganhou a taça jogando 100 minutos com um a menos. Se tudo isso não é ser copeiro, temos que reconsiderar este termo. A torcida entendeu o que é a Libertadores. Colocamos o nosso nome nessa lista”, argumentou Juan, direto do Chile, em contato com o J10.

Os grandes do Brasil e suas participações consecutivas na Libertadores (por ordem cronólogica)

SANTOS – 1962, 1963, 1964 e 1965; 2003 e 2004; 2011 e 2012; 2017 e 2018; 2020 e 2021

PALMEIRAS – 1973 e 1974; 1994 e 1995; 1999, 2000 e 2001; 2005 e 2006; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025

CRUZEIRO – 1975, 1976 e 1977; 1997 e 1998; 2008, 2009, 2010 e 2011; 2014 e 2015; 2018 e 2019

INTERNACIONAL – 1976 e 1977; 2006 e 2007; 2010, 2011 e 2012; 2019, 2020 e 2021

FLAMENGO – 1981, 1982, 1983 e 1984; 2007 e 2008; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025

GRÊMIO – 1982, 1983 e 1984; 1995, 1996, 1997 e 1998; 2002 e 2023, 2013 e 2014; 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

SÃO PAULO – 1992, 1993 e 1994; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; 2015 e 2016; 2019, 2020 e 2021; 2024 e 2025

VASCO – 1998 e 1999

CORINTHIANS – 1999 e 2000; 2010, 2011, 2012 e 2013; 2015 e 2016; 2022 e 2023

FLUMINENSE – 2011, 2012 e 2013; 2021, 2022, 2023 e 2024

ATLÉTICO-MG – 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 2021, 2022, 2023 e 2024

BOTAFOGO – 2024 e 2025

