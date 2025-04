A incrível história de Diego Diaz, ‘herói’ do Unión contra o Cruzeiro

O triunfo do Unión de Santa Fe, na última terça-feira (1), diante do Cruzeiro, passou pelo oportunismo do atacante Diego Diaz. Porém, o que muitos não sabem é a simbologia do tento na Sul-Americana em meio a trajetória bastante inusitada do atleta de 23 anos.

Assim como ocorre no Brasil, é habitual jogadores terem, ao menos, passagens por categorias de base antes de irem ascendendo para clubes cada vez mais tradicionais na Argentina. Mas a trajetória de Diego (em homenagem a Maradona, Diego Armando Diaz) passou longe de ter essa linearidade.

Isso porque, até o ano passado, a vivência do atacante no futebol era, essencialmente, atuando em torneios amadores. Quando não o fazia, a forma que encontrava para manter o condicionamento físico envolvia garrafas de vidro e até mesmo ladrilhos de cimento.

A realidade de Diego Diaz começou a mudar em 2024, ano que teve um desempenho muito acima da média no Susanense. Pela equipe que joga a Liga Departamental de San Martín, ele foi figura destacada com seus 47 gols em 43 jogos, algo que chamou a atenção, justamente, do Unión.

Desse modo, ele convidado a fazer testes a equipe de Santa Fe e, após a aprovação, assinou seu primeiro contrato profissional da vida em janeiro deste ano. Até então, são cinco partidas e dois gols, contando com o tendo diante do Cruzeiro.

