Ex-amante pede medida protetiva contra Payet após agressões

Payet e Larissa

Na mês passado, Larissa Ferrari, contou que vivia um relacionamento com francês. Em entrevista ao Portal Léo Dias, ela contou sobre como começou o seu relacionamento com Payet, há sete meses atrás. A advogada afirmou, portanto, que conheceu o jogador por meio das redes sociais, com um “perfil fake” que Payet usava na época. Ela estava casada, mas retribuiu o interesse de Payet nas redes, já que passava por dificuldades em seu relacionamento.

Após se separar do marido, Larissa passou a morar praticamente no Rio de Janeiro. Por outro lado, Payet vive sozinho no Brasil e é casado com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos, há 18 anos. No entanto, sua família não se mudou para o país, ou seja, permaneceu na França mesmo com a vinda do jogador para defender o Cruz-Maltino.