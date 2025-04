Real Madrid inaugura espaço luxuoso para torcida de até R$18 mil no Bernabéu

A classificação do Real Madrid para a final da Copa do Rei, na última terça-feira (1), teve uma inauguração especial no Santiago Bernabéu para os torcedores do clube espanhol: um espaço VIP.

Dessa forma, o novo empreendimento VIP-Corporate Hospitality, é um espaço luxuoso. A vista, portanto, é ainda mais privilegiada para o campo. Além disso, conta com serviços exclusivos para os torcedores que optarem por assistir a partida do novo espaço. Ele fica localizado no décimo andar do Bernabéu e possui 600 m².

Os torcedores que forem assistir o jogo no local, podem ter que desembolar até 3 mil euros, ou seja, algo em torno de R$18 mil, em dias de partidas na Champions League. Assim, os pacotes podem ser para entrada individual ou para grupos. Os mais caros, portanto, oferecem estadia prévia em um lounge de hotel próximo ao Bernabéu. Além disso, conta com serviço de atendimento, buffet que começa duas horas antes da partida, drink de boas-vindas e vista aberta para o gramado.

Vale ressaltar que nos dias em que não há partidas, o local se transforma no KŌ by 99 Sushi Bar, um restaurante de alta gastronomia especializado na culinária japonesa.

Jogos do Real Madrid

Após empatar em 4 a 4 com o Real Socieadad pela semifinal da Copa do Rei, na última terça-feira (1) e conseguir a classificação para a final da competição com o placar agregado por 5 a 4, o Real Madrid vai enfrentar o Valencia, no sábado (5), no Bernabéu, pela 30° rodada do Campeonato Espanhol.

Na sequência, o clube espanhol vai disputar as quartas de final da Champions League com o Arsenal. O primeiro jogo é na terça-feira (8), no Arsenal Stadium, às 16h (de Brasília).

