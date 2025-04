Deivid Washington volta a treinar no Santos; Neymar segue fora

Sem jogos por competições continentais durante a semana, o Santos segue preparação para o duelo contra o Bahia, no domingo (6), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Para o duelo contra o Tricolor, o Peixe ainda não terá Neymar, que realiza trabalhos de fortalecimento muscular na academia do CT Rei Pelé. Por outro lado, Deivid Washington voltou a treinar com o elenco.

O objetivo é evitar que o craque volte a sofrer com problemas físicos por conta do desgaste de jogos e não fique um bom período sem atuar pelo Santos.

Neymar completa nesta quarta-feira um mês sem atuar pelo Peixe. Afinal, ele se lesionou justamente no dia 2 de março, nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Bragantino. Desde então, tem convivido com altos e baixos em sua recuperação. Na última semana, tentou realizar exercícios mais intensos no campo. Contudo, precisou voltar à fisioterapia e atividades na academia do CT.

Deivid Washington retorna às atividades no Peixe

Em contrapartida, Deivid Washington treinou normalmente com o grupo do Santos na manhã desta quarta-feira. Na última terça, ele havia ficado fora das atividades por conta de questões burocráticas envolvendo seu passaporte italiano.

O plantel do Peixe iniciou os trabalhos focados na parte física, com exercícios de movimentação e corrida, além de passes em toques curtos. Em seguida, já sob o comando de Pedro Caixinha, os jogadores realizaram uma atividade técnica de movimentação e passe, com obrigação de percorrerem um circuito no campo.

No entanto, a comissão técnica insistia que o grupo tivesse mais intensidade e agilidade na hora de trocar passes e durante a movimentação.

Logo depois, Pedro Caixinha iniciou uma terceira etapa do treino, separando o plantel em dois grupos, que ficaram em cantos opostos do gramado. Já com a presença dos goleiros em campo, os atletas realizaram, inicialmente, duelos individuais e, em seguida, disputas em duplas. A meta era passar pelo adversário e finalizar.

Dupla faz transição física no Santos

Dois jogadores deram um passo importante para retornar aos gramados. O lateral-direito Aderlan e o volante Hyan participaram de uma atividade de transição física para o gramado. O defensor se recupera de uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto o meio-campista sofreu estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito.

Aderlan lesionou-se em julho de 2024 e espera se recuperar logo para ficar à disposição de Pedro Caixinha. A expectativa é que seja liberado para treinar com o elenco entre duas a três semanas.

“Espero voltar bem para ajudar a equipe. Para mim é uma honra vestir essa camisa. A gente sabe que quando está em campo, tem de deixar tudo, se entregar de corpo e alma. Estou me sentindo bem, evoluindo e agora só esperar terminar a preparação física para ser inserido com o grupo no dia a dia para poder voltar a jogar”, afirmou o lateral, ao site do Santos.

