Sporting x Rio Ave: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting e Rio Ave se enfrentam, nesta quinta-feira (3), pelo jogo de ida das semifinais da Taça de Portugal. A bola rola às 16h15 (de Brasília), no Estádio Alvalade, em Lisboa. A partida de volta está marcada para o próximo dia 23 de abril, em Vila Conde, com mando de campo do Rio Ave.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no NSports (streaming).

Como chega o Sporting

O Sporting chega embalado para o jogo desta quinta-feira, com uma sequência de cinco vitórias, somando todas as competições. Além disso, a última derrota do Leão aconteceu no dia 11 de fevereiro, quando perdeu em casa para o Borussia Dortmund, nos playoffs da Champions

Durante entrevista coletiva na véspera da partida, o técnico Rui Borges garantiu que não vai poupar jogadores e entrará em campo com força máxima em Lisboa.

Como chega o Rio Ave

Por outro lado, o Rio Ave vai tentar surpreender o Leão em Alvalade e levar um bom resultado para o jogo da volta. Além disso, o time está em busca do título inédito da Taça de Portugal.

Contudo, a fase do Rio Ave é péssima. Ao todo, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Por fim, a boa notícia é que o técnico Petit não terá baixas de última hora.

Sporting x Rio Ave

Semifinal da Taça de Portugal – (jogo de ida)

Data e horário: quinta-feira, 03/04/2025, às 16h15 (de Brasília).

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR).

Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma, Ousmande Diomande, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, Zeno Debast, Morten Hjulmand, Maxi Araújo, Geovany Quenda, Francisco Trincão e Viktor Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Rio Ave: Cezary Miszta, Marious Vrousai, Jonathan Panzo, Andreas Ndoj, Omar Richards, Demir Tiknaz, Martim Neto, João Graça, André Luiz, Ole Pohlmann e Clayton Silva. Técnico: Petit.

Árbitro: António Nobre (POR).

