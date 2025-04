Carille, sobre empate do Vasco em estreia na Sula: ‘Amargo’

Sob o comando de Fábio Carille, o Vasco estreou com empate amargo na Copa Sul-Americana 2025 nesta quarta-feira (2), no Peru. Afinal, até os 30 minutos do segundo tempo, o Cruz-Maltino vencia o Melgar por 3 a 1, porém, a equipe da casa marcou dois gols para evitar a derrota.

Após a partida, o técnico analisou o resultado. Para ele, a equipe carioca sentiu a altitude de Arequipa, com jogadores pedindo oxigênio no intervalo.

“Fica amargo pelas circunstâncias do jogo. Não conseguimos subir as linhas. Não é desculpa, mas é verdade. Muitos jogadores pedindo oxigênio no intervalo. Da linha defensiva, só o João Victor não pediu. Outros jogadores também sentiram. E começamos a nos desfazer da bola no segundo tempo. Não é desculpa. Dentro dessas circunstâncias, temos que comemorar esse um ponto, mas com um pouco mais de atenção, poderíamos sair com os três daqui”, comentou.

“Sobre o jogo, tudo que imaginamos. Time que busca muito o jogo pelos lados, muito cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem essa parte que tinha que ser feita. Os três gols foram por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no Brasileirão daqui para frente”, concluiu o técnico.

Foco no Corinthians pelo Brasileirão

Na próxima terça-feira (8), o Vasco recebe o Puerto Cabello em São Januário, pela segunda rodada do torneio, para tentar somar pontos no Grupo G. Mas antes, o Cruz-Maltino vai encarar o Corinthians no sábado (5), na Neo Química Arena, pelo segunda rodada do Brasileirão.

“Praticamente não teve preparação (para este jogo). Nós tivemos um jogo muito intenso no domingo, por causa do Brasileiro, uma viagem que também foi desgastante ontem. Fizemos uma movimentação bem leve para que os jogadores tivessem energia para ir para o campo hoje. Esse foi o trabalho. Saio chateado, por esse gosto amargo de não poder levar mais pontos, mas conseguimos um ponto, pensar agora no Corinthians no sábado e depois voltar a pensar na Sul-Americana”, disse.

