Raniele celebra gol, mas lamenta derrota: ‘Trocaria pela vitória’

Raniele viveu uma noite de muitas emoções. O volante, de 28 anos, marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, mas não evitou a derrota para o Huracán, da Argentina, por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Assim, o jogador lamentou o resultado.

ATUAÇÕES DO TIMÃO!

“Fico feliz porque busquei esse gol no ano passado inteiro e, felizmente, pude fazer neste ano. Mas, sinceramente, se pudesse trocar o gol pela vitória, trocaria. Tivemos bastante volume de jogo, mas infelizmente não conseguimos conquistar a vitória. Vamos melhorar nossa finalização para buscar a vitória no próximo jogo”, disse o volante.

O Corinthians passou por apuros na estreia na Sul-Americana. Embalado pelo título estadual, o Timão teve dificuldades para se impor como em outros jogos. Assim, foi dominado pelo Huracán no primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 2 a 1. Na etapa final, mudou a postura, mas apesar do volume, não criou oportunidades perigosas.

Com o resultado, o Corinthians larga em desvantagem na Sul-Americana. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança direto para a próxima fase, enquanto o segundo disputa um play-off. O Timão volta a campo no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.