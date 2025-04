Apresentado no Fluminense, Lavega projeta temporada: ‘Vamos voltar às alturas’

Após atuar alguns minutos na estreia pelo Brasileirão, Joaquín Lavega conversou pela primeira vez com a imprensa, oficialmente, como jogador do Fluminense. Ao lado de Rúben Lezcano, o uruguaio projetou a sequência da temporada e destacou que o elenco recheado de estrangeiros ajuda na adaptação.

“Sabia que o Fluminense vinha de um ano difícil, mas sei que é um clube grande e, nos clubes grandes, sempre há o melhor e acredito que neste ano vamos voltar às alturas… Não pensei para aceitar a proposta. É um clube muito grande. Então sabia que aqui estaria com grandíssimos jogadores, com ídolos. O clube também te convida a vir e a querer fazer as coisas bem”, disse Lavega.

“Ganso, Thiago (Silva), Germán (Cano)… Há muitos estrangeiros também no grupo, todos nos colocam para cima, nos ajudam e nos ensinam no dia a dia para sabermos onde estamos e o que devemos fazer para levar o clube ao lugar mais alto”, acrescentou.

Estilo de jogo pela esquerda

Durante a apresentação, o jogador falou sobre seu estilo em campo e se recebeu alguma proposta do Vasco, antes de aceitar vir para o Fluminense. Assim, Lavega foi um dos grandes destaques da última edição do Campeonato Uruguaio. O jovem jogador marcou 11 gols e deu quatro assistências em 35 jogos.

“Eu gosto de jogar pelo lado esquerdo, creio que me saio melhor desse lado. Sou rápido, gosto de arrancar para a frente e finalizar a jogada”, salientou.

“Não sei (possível proposta do Vasco), porque estava focado no fim do campeonato no Uruguai. Não falei muito com meu agente sobre as oportunidades. Me falou sobre o Fluminense e eu nem pensei, já aceitei de uma vez e estou muito feliz de estar aqui”, finalizou.

