Vasco acerta empréstimo de Maxime Dominguez ao Toronto (CAN)

O Vasco acertou nesta quinta-feira (3) a saída do suíço Maxime Dominguez para o Toronto FC (CAN), que disputa a MLS. O contrato é de empréstimo até o fim de 2025.

Sem espaço no elenco cruz-maltino, o meia atuou apenas seis partidas na atual temporada, contribuindo com uma assistência. Ele, porém, não marcou gols em 2025. Segundo apurou o Jogada10, o Toronto arcará com os salários do jogador de 29 anos e terá uma opção de compra para o fim do vínculo. A equipe canadense surge na 14ª (penúltima) colocação do Grupo Leste da MLS após seis rodadas. São apenas dois pontos conquistados para os Reds, que contam com Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi como principais jogadores.

Maxime Dominguez chegou ao Vasco na segunda metade da temporada passada oriundo do Gil Vicente. No Cruz-Maltino, fez 14 partidas ao todo, sendo oito em seu primeiro ano no clube. Ele anotou um gol, no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Brasileirão. Nesta temporada, participou das cinco primeiras partidas da equipe, sendo titular em duas delas. Desde então, porém, só entrou em campo uma vez: no empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, atuando por 11 minutos.

O jogador, aliás, não se adaptou ao calor do Rio de Janeiro, ficando fora, inclusive, de alguns treinos por problemas físicos. Assim, passou a ser preterido dos relacionados. A última vez em que constou na lista foi para o jogo de ida da semifinal do Carioca, contra o Flamengo, no Nilton Santos, dia 1º de março. Na ocasião, porém, sequer foi a campo.

