Atlético espera ter Arena MRV disponível ainda em abril

O Atlético Mineiro está sem atuar na Arena MRV nesta temporada. Aliás, desde o ano passado que o Galo não atua no estádio com a presença de público e o retorno deve demorar mais algumas semanas. A expectativa é que seja contra o Botafogo, no dia 20 de abril. No entanto, de acordo com o ge, a data não está confirmada.

A última partida com torcida foi na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, em novembro. Por conta de punição às brigas que ocorreram na decisão, o Galo jogou no local de portões fechados. Já neste ano, uma alteração nos gramados impossibilitou que a equipe atuasse nos primeiros jogos da temporada na Arena MRV. A previsão, portanto, era que para o confronto contra o Vitória, no próximo dia 13, pelo Campeonato Brasileiro, o estádio estivesse liberado.

No entanto, uma greve na Receita Federal atrasou o processo e o clube mineiro ainda não recebeu o gramado. Parte da grama está no porto de Santos, em São Paulo, aguardando ser fiscalizada e liberada para chegar ao estádio.

Conforme o clube, “todas as obras de infraestrutura para receber o novo campo de jogo estão finalizadas e parte do material já se encontra estocado no estádio. Duas outras cargas estão retidas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aguardando a liberação da Receita Federal, porém os auditores fiscais do órgão se encontram em greve.”

Dessa forma, o Atlético Mineiro, que mandou todos os seus jogos no ano no Mineirão, deve ter pelo menos mais três confrontos no estádio. Assim, o clube já solicitou à administração que as partidas diante de São Paulo e Vitória, pelo Brasileiro e Iquique, pela Sul-Americana ocorram no estádio.

