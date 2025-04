‘O último romântico’: Vegetti compartilha registros de casamento com psicóloga

Pablo Vegetti, artilheiro e um dos principais destaques do Vasco, está em boa fase também fora de campo. O jogador recém casou com a psicóloga Joselina Bonetti, depois de 13 anos de relacionamento e um filho.

Os dois oficializaram a união no dia 27 de dezembro do ano passado, na cidade de Santa Fé, na Argentina. Três meses depois, o jogador usa a sua rede social no Instagram para compartilhar lembranças desse dia especial em sua vida.

“O dia em que eu fui mais feliz na minha vida”, disse o atacante numa postagem com fotos do grande dia.

Vale ressaltar, ainda, que a foto de perfil do Vegetti dessa rede social é com a sua esposa, no dia do casamento. Assim, os seguidores do argentino chamam atenção para o perfil romântico e família do jogador, que vive se declarando para a mulher. “O último e único fiel”, brincou uma seguidora. “Exemplo dentro e fora de campo”, disse outra.

Vegetti no Vasco

Pablo Vegetti, de 36 anos, chegou ao Vasco em 2023 e conquistou os corações dos torcedores vascaínos. Nesta temporada, aliás, o argentino já marcou 10 gols – sendo os dois últimos no empate em 3 a 3 contra o Melgar, pela Sul-Americana, na quarta-feira (2). Além disso, ele foi o artilheiro do Campeonato Carioca com oito gols em 13 partidas.

Ao todo, portanto, Vegetti já disputou 90 jogos com a camisa do Cruz-Maltino, marcou 43 gols e contribuiu com sete assistências.

