Chelsea vence Tottenham e se mantém no G4 da Premier League

O Chelsea soube aproveitar o fator casa e venceu o clássico londrino diante do Tottenham, nesta quinta-feira (3), por 1 a 0, no encerramento da 30ª rodada da Premier League. O gol da vitória foi marcado pelo argentino Enzo Fernández no segundo tempo. Apesar do placar magro no Stamford Bridge, os Blues tiveram mais domínio do jogo e poderiam ter construído um resultado mais confortável, mas pararam na grande atuação do goleiro Vicario.

Dessa maneira, o Chelsea chegou aos 52 pontos e se manteve no G4 da Premier League. O time também manteve a vantagem sobre Manchester City, Newcastle e Aston Villa. As três equipes são concorrentes diretos na disputa por uma vaga na próxima Champions, que também venceram na rodada.

O Tottenham, por outro lado, não conseguiu se impor em Stamford Bridge e sofreu mais uma derrota para o rival. Contudo, apesar do resultado negativo, os Spurs criaram boas chances, principalmente com Son nos minutos finais, e chegaram a balançar as redes, mas o gol acabou sendo anulado. Dessa forma, o time agora soma quatro rodadas seguidas sem vitória no Campeonato Inglês.

O Tottenham faz uma temporada ruim e é somente o 14º colocado da Premier League, com 34 pontos. Além disso, o time está mais próximo da zona de rebaixamento do que do topo da tabela. No entanto, a equipe não corre risco de rebaixamento.

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Terça-feira (1/4)

Arsenal 2×1 Fulham

Wolverhampton 1×0 West Ham

Nottingham Forest 1×0 Manchester United

Quarta-feira (2/4)

Manchester City 2×0 Leicester

Brighton 0x3 Aston Villa

Bournemouth 1×2 Ipswich

Southampton 1×1 Crystal Palace

Newcastle 2×1 Brentford

Liverpool 1×0 Everton

Quinta-feira (3/4)

Chelsea 1×0 Tottenham

