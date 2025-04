Brasil vence Venezuela com gol no fim e vira líder do grupo no Sul-Americano Sub-17

Foi com sofrimento até o fim, mas o Brasil conquistou uma vitória crucial na noite desta quinta-feira (3), em Cartagena, na Colômbia, pelo Sul-Americano Sub-17. Com um gol do zagueiro do Grêmio, Luis Eduardo, perto dos acréscimos, a Seleção derrotou por 1 a 0 a Venezuela, até então a líder do Grupo B, pela quarta rodada da fase de grupos.

Com o resultado no Estádio Olímpico Jaime Morón León, a Seleção Brasileira chega a sete pontos em três partidas no torneio e assume a ponta de sua chave. No outro jogo do grupo nesta quinta, mais cedo, o Equador venceu a Bolívia por 2 a 1 e aparece em terceiro na tabela, com seis somados. Os venezuelanos caem para a vice-liderança com seis somados.

Na próximo sábado (5), o Brasil enfrenta o Equador pela última rodada da chave em duelo direto pela classificação. A bola rola às 18h30 (de Brasília). A Seleção Canarinho joga pelo empate para avançar à semifinal do torneio continental.

O jogo

A primeira etapa foi morna, com pouca inspiração das equipes. Em um descuido da linha defensiva brasileira nos minutos iniciais, os venezuelanos só não balançaram a rede porque o goleiro Arthur fez ótima defesa em chute próximo à linha da pequena área, A Seleção jogou muito com segunda bola, trocando passes entre os zagueiros e esticando para os atacantes ganharem na força física. No fim da parcial, o time Canarinho conseguiu ter mais aproximação entre os setores, mas insuficiente para dar vantagem no placar. Os brasileiros ainda reclamaram de um pênalti ignorado pela arbitragem em jogada de linha de fundo.

Na volta do intervalo, a Seleção melhorou, em especial com Gustavo Gomes. Assim, os brasileiros colocaram a bola no chão e construíram boas jogadas. Mas as substituições quebraram o bom ritmo dos brasileiros, que pararam de chegar ocm qualidade ao setor de ataque. Mesmo assim, o Brasil foi perseverante e alcançou o seu objetivo. Aos 43 minutos do segundo tempo, o zagueiro Luis Eduardo, do Grêmio, aproveitou bola alta na área e foi mais esperto que a defesa venezuelana para definir o triunfo salvador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.