Parma x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 31ª rodada do Campeonato Italiano, que se abre nesta sexta (4), com Genoa x Udinese, um duelo de opostos marca o sábado (5). Afinal, será quando Parma e Inter de Milão se enfrentarão no Estádio Ennio Tardini, às 13h (de Brasília). A Inter, líder da Serie A, conta com o provável retorno de Lautaro Martínez, enquanto os donos da casa buscam se distanciar da zona do rebaixamento.

Como chega o Parma

O jogo é marcante para o Parma, que completará 1.000 partidas de Serie A. Mas a situação poderia ser melhor: a equipe vem de três empates consecutivos na competição e já não sabe o que é vencer a Inter desde 2018. Assim, já são sete partidas (com cinco derrotas) sem derrotar os Nerazzurri.

Para piorar, o time do técnico Cristian Chivu, ex-jogador da Inter, tem confrontos difíceis pela frente. Em 16º, com 26 pontos (apenas três a mais que o Empoli, 18º), a equipe da Emília-Romanha tem seis duelos contra times do Top-8 da competição até o fim da Serie A.

Além disso, a lista de desfalques para Chivu é extensa. Ele não poderá contar com Benedyczak, Charpentier, Circati, Kowalski, Mihaila e Osório, todos contundidos.

Como chega a Inter de Milão

Fora de ação desde meados de março por uma contusão muscular, o atacante Lautaro Martínez pode ser o principal reforço da Inter. O goleiro Sommer também pode voltar. Dumfries, no entanto, segue fora de ação. Já Dimarco e Arnautovic são dúvidas para o técnico Simone Inzaghi. Barella, por sua vez, cumprirá suspensão.

A equipe vem de empate na Copa da Itália (1 a 1 contra o Milan), mas vem de três triunfos consecutivos na Serie A. Assim, lidera a competição, com 67 pontos – três a mais que o vice-líder Napoli.

Parma x Inter de Milão

Campeonato Italiano 2024/25 – 31ª rodada

Data e horário: sábado, 05/04/2025, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)

Parma: Suzuki; Del Prato, Valenti, Vogliacco e Valeri; Keita, Bernabe Garcia e Sohm; Man, Almqvist e Bonny. Técnico: Cristian Chivu

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Daniele Doveri (ITA)

Auxiliares: Alessandro Lo Cicero (ITA) e Vittorio di Gioia (ITA)

VAR: Maurizio Mariani (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

