Vasco tem tabus a quebrar contra o Corinthians

Corinthians e Vasco farão um dos jogos mais esperados da segunda rodada do Brasileirão, neste sábado (5). Afinal, são 11 títulos brasileiros em campo para o duelo, que também bota frente a frente dois clubes dentre as cinco maiores torcidas do país.

Mas o Vasco, visitante do confronto, precisa quebrar alguns tabus. Isso porque o Gigante da Colina não vence o Corinthians em São Paulo desde 2007. Além disso, jamais ganhou atuando na Neo Química Arena, palco do duelo deste sábado. Relembre, então, tal retrospecto recente.

LEIA MAIS: Vasco e Flamengo encaminham acordo para jogar no Maracanã

A partida citada, de 2007, valeu muito para o Vasco. Afinal, com o triunfo por 1 a 0, no Pacaembu (gol de Alan Kardec), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino livrou-se matematicamente do rebaixamento. Ao Timão, porém, a derrota custou caro. Não conseguiu livrar-se de seu primeiro descenso à segunda divisão, confirmado na última rodada, contra o Grêmio (1 a 1 no antigo estádio Olímpico).

Desde então, o que se vê é uma sequência de bons resultados para os paulistas. De lá em diante, foram 13 partidas, com dez vitórias do Corinthians e somente três empates. Aproveitamento, então, de 84,6% contra os cariocas atuando em São Paulo. Uma das dessas partidas foi o histórico 1 a 0 para o Corinthians pelas quartas de final da Libertadores de 2012, no Pacaembu. Paulinho marcou o gol que levou o Timão à semifinal, em jogo que ficou marcado pelo duelo entre Cássio x Diego Souza, com o arqueiro operando milagre em chance clara do Vasco quando o placar marcava 0 a 0.

Sem vitórias do Vasco na Neo Química Arena

Dessa forma, isso significa que o Vasco jamais venceu na Neo Química Arena. Inaugurado em 2014, o estádio corintiano recebeu o primeiro duelo contra os Cruz-Maltinos em 2015, com goleada por 3 a 0. Naquele ano, o Timão venceria o Brasileirão. Dois anos depois, novo duelo: 1 a 0 para os paulistas, que novamente venceriam o torneio. Este jogo, porém, contou com gol de mão do centroavante Jô, em época anterior ao VAR.

Nos dois anos seguintes, novos 1 a 0 para o Corinthians, também com polêmicas de arbitragem contra o Vasco. Já em 2021, pelo Brasileiro de 2020, o único ponto que o Cruz-Maltino conquistou no estádio. No entanto, o mais amargo. Afinal, só a vitória interessava naquela 37ª e penúltima rodada. Com o tropeço (0 a 0), o Vasco foi virtualmente rebaixado pela última vez.

Depois, em 2023 e 2024, duas vitórias por 3 a 1 do Timão. Assim, são sete partidas entre os rivais na Neo Química Arena, com seis vitórias do Corinthians. Será que o Vasco conseguirá, enfim, findar o incômodo tabu?

