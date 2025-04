Everton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final da Premier League promete muitas emoções. Neste sábado (5), Everton e Arsenal se enfrentam às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 31ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Goodison Park, em Liverpool, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos na competição. Com mais oito jogos para o fim da competição, os Gunners ainda sonham com o título.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Everton

O Everton faz uma temporada ruim e não vence há cinco rodadas na Premier League. Assim, o time caiu para a 15ª posição da Premier League, com 34 pontos. Além disso, o time está mais próximo da zona de rebaixamento do que do topo da tabela. No entanto, a equipe não corre risco de cair.

Para o duelo em casa, o técnico David Moyes segue sem contar com o meia Mangala e os atacantes Lindstrom e Calvert-Lewin, todos lesionados. Dessa maneira, a expectativa é que o time repita a escalação que iniciou o clássico contra o Liverpool na rodada passada.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal vive uma temporada diferente e ainda sonha com o título da Premier League. Os Gunners estão em segundo lugar, com 61 pontos, mas o Liverpool faz uma grande campanha e tem 12 de vantagem no topo da tabela.

Contudo, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta ainda sonha com o troféu e quer aproveitar a sequência de quatro jogos sem derrotas para somar o maior número de pontos até o fim do Campeonato Inglês.

Por fim, o Arsenal enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo deste sábado. Os defensores Calafiori e Tomiyasu, além dos atacantes Gabriel Jesus e Havertz, continuam lesionados e desfalcam o time no Goodison Park.

Everton x Arsenal

31ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 05/04/2025, às 8h30 (de Brasília).

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING).

Everton: Pickford; O´Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye, Garner, Harrison, Doucoure e Alcaraz; Beto. Técnico: David Moyes.

Arsenal: Raya; Timber (White), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Trossard e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Darren England (ING).

VAR: Stuart Attwell (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

