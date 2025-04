Botafogo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão brasileiro (e da Libertadores), o Botafogo busca a primeira vitória no Brasileirão-2025 neste sábado (4). Dessa forma, o Glorioso recebe o Juventude no Nilton Santos, às 21h, pela segunda rodada da competição. Como o Bota empatou na primeira rodada (0 a 0 contra o Palmeiras), o time de Renato Paiva precisa vencer para já não se complicar na luta pelo bi.

O Juventude, inclusive, é um dos líderes da competição, com 3 pontos. Afinal, venceu o Vitória por 2 a 0 na primeira rodada, no Alfredo Jaconi.

Onde assistir:

Sportv e Premiere transmitem a partida

Como chega o Botafogo

Recuperado de fadiga muscular, o atacante Savarino volta ao time após ser desfalque na derrota para a Universidad de Chile no meio de semana. O Glorioso pode contar ainda com o recém-contratado atacante uruguaio Gonzalo Mastriani pode estrear.

Por outro lado, o técnico Renato Paiva não deve poder contar com o zagueiro Bastos, o volante Danilo Barbosa e o atacante Nathan Fernandes, todos com problemas físicos.

Como chega o Juventude

Dono de 100% de aproveitamento em sete jogos no Jaconi na temporada, o Juventude precisa melhorar os números como visitante para sonhar alto na temporada. A contratação do zagueiro Natã Felipe, ex-Grêmio, oficializada nesta sexta-feira (4) é uma esperança do Papo.

BOTAFOGO X JUVENTUDE

Segunda Rodada do Campeonato Brasileiro – Série A

Data e horário: Sábado – 05/04/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari e Ênio Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

