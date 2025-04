Barcelona x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (5), Barcelona e Betis se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada de LaLiga. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, e o Barça depende apenas de suas forças para seguir na liderança isolada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona faz uma grande temporada sob o comando do Hansi Flick e também está na briga pelo título na Champions. O time tem 63 pontos, com três de vantagem para o vice-líder Real Madrid. Além disso, o Barça ainda não perdeu em 2025 e vem de uma vitória sobre o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei.

Dessa maneira, com a sequência de jogos decisivos e partida contra o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final, é possível que o técnico Hansi Flick preserve alguns jogadores neste sábado.

Dani Olmo, Marc Casado, Andreas Christensen, Marc Bernal e Marc-Andre ter Stegen, lesionados, são as baixas confirmadas. Já o zagueiro Iñigo Martínez e os atacantes Lamine Yamal e Raphinha aparecem como dúvidas.

Como chega o Betis

Por outro lado, o Betis vive um grande momento e conseguiu se recuperar no Campeonato Espanhol. O time está na 6ª posição, com 47 pontos, na zona de classificação para as próximas competições europeias. Ao mesmo tempo, a diferença para o Athletic Bilbao, primeiro dentro do G4, é de seis pontos.

Além disso, o Betis conta com a grande fase de Antony. Desde que o brasileiro chegou, o clube disputou 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Só em LaLiga, são cinco vitórias seguidas com o atacante e o time saltou da 11ª para a 6ª posição.

Ao mesmo tempo, a boa fase colocou o Betis como um dos grandes candidatos a buscar uma vaga nas próximas competições europeias.

Por fim, a única baixa confirmada para o técnico Manuel Pellegrini é o meia Isco, suspenso, enquanto Marc Roca é tratado como dúvida.

Barcelona x Betis

30ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 05/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Èric, Araujo e Baldé; Pedri, Fermín e De Jong; Lamine Yamal, Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Betis: Adrían; Sabaly, Bartra, Llorente e Rodríguez; Cardoso, Fornals e Lo Celso; Antony, Cucho e Rodríguez. Técnico: Manuel Pellegrini.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).

VAR: Valentín Pizarro Gómez (ESP).

