Vitória x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois dos compromissos pelas competições continentais, Vitória e Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. O Leão da Barra empatou com a Universidad de Quito pela Sul-Americana, enquanto o rubro-negro carioca venceu o Deportivo Táchira sem uma atuação de brilho e destaque na estreia pela Libertadores. Agora, ambos times procuram a primeira vitória na competição nacional.

Os dois times, aliás, se encontraram exatas 50 vezes em jogos oficiais na história. Foram 30 vitórias da equipe carioca contra outras dez do Vitória, além de dez empates. Com isso, o aproveitamento do Fla sobre o rival fica, afinal, em 60%. Ao longo destes pouco mais de 50 anos, o rubro-negro carica marcou 84 gols e sofreu 53.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vitória

O Vitória não foi bem na primeira rodada do Brasileirão. O Juventude fez valer o fator casa e não deu chances para o Leão, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe gaúcha jogou com autoridade e venceu por 2 a 0, com gols do atacante Gabriel Taliari. Pela Sul-Americana, o time de Salvador teve um jogador a mais por boa parte do tempo, mas saiu com o empate e sob vaias do Barradão. A equipe de Thiago Carpini busca recuperação e reecontro com as vitórias.

Para o duelo deste domingo, Renato Kayzer é desfalque certo para a equipe baiana. O atacante, afinal, chegou ao clube se recuperando de um estiramento na posterior da coxa, lesão sofrida na decisão do Campeonato Cearense. Assim, ainda não poderá realizar a sua estreia.

Como chega o Flamengo

Por outro lado, o Flamengo começou a sua jornada no Brasileirão, em busca do eneacampeonato, com empate. No Maracanã, ficou no 1 a 1 com o Internacional. Com gol de Bruno Henrique, o Colorado saiu na frente. O Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, em jogada que começou com escanteio. Pela estreia na Libertadores, a equipe de Filipe Luís fez uma partida bem aquém do esperado, mas o alívio aconteceu somente com Juninho no segundo tempo.

Para o duelo, o Flamengo terá à disposição Gerson, Wesley, Plata e Arrascaeta. O quarteto ficou fora da estreia pela Libertadores por causa de problemas físicos. O lateral-direito e o atacante apresentaram sinais de desgaste físico, enquanto Gerson se recuperou de dores coxa esquerda e Arrascaeta de uma lesão na coxa direita. Por outro lado, Danilo, também com problema na coxa direita, não irá a campo contra o Leão da Barra. Pedro ainda segue fora, mas está perto de retorno.

VITÓRIA x FLAMENGO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 6/4/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Hugo; Ronald, Ricardo Ryller, Matheuzinho, Erick, Léo Pereira (Fabri) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (De La Cruz) e Bruno Henrique; Luiz Araújo, Michael e Juninho (Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.