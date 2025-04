Suposta camisa 2 do Atlético-MG vaza nas redes sociais; veja modelo

Os torcedores do Atlético-MG ficaram eufóricos neste sábado (5). Afinal, vazou nas redes sociais uma foto da suposta camisa 2 do Galo, que ainda não foi lançada oficialmente pela Adidas, fornecedora de material esportivo do clube.

No X, antigo Twitter, uma foto do atacante Tomás Cuello com o novo uniforme do Atlético movimentou as redes sociais ligadas ao Galo.

Na imagem que vazou na web, a camisa segue com a tradicional cor branca da segunda camisa. O uniforme tem, ainda, detalhes em preto na lateral, na gola e nas mangas. No entanto, o destaque fica por conta do escudo da Adidas e as três listras da manga em dourado.

Na decisão do Campeonato Mineiro contra o América, no mês passado, o Atlético utilizou os shorts do segundo uniforme. Na ocasião, foi possível notar os detalhes em dourado no calção. Dessa maneira, já poderia indicar que a camisa 2 também teria o símbolo da fornecedora nessa cor.

