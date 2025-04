Manchester United x Manchester City: onde assistir, escalações e mais

Vivendo uma temporada abaixo do normal, Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (6), às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Dessa forma, o clássico é uma oportunidade de recuperar o moral na reta final do calendário de 2024/25.

Veja a tabela do Campeonato Inglês!

O dérbi de Manchester marcará o último de Kevin De Bruyne com a camisa do Manchester City. O craque belga, de 33 anos, anunciou nesta última sexta-feira (4) que deixará o clube azul da cidade ao fim da temporada 2024/25.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming por aplicativo ou site)

Como chega o Manchester United

Em 13º lugar, o Manchester United está mais perto da zona de rebaixamento do que de se classificar para competições europeias em 2025/26. Portanto, o técnico Rubén Amorim precisará de um milagre na reta final da temporada para reerguer o time. Porém, o treinador português precisará lidar com os desfalques de Luke Shaw, Lisandro Martínez, Kobbie Mainoo e Amad Diallo.

Como chega o Manchester City

Em 2024/25, o Manchester City viveu uma temporada fora do comum na era Pep Guardiola. Fora do mata-mata da Liga dos Campeões e longe da disputa pelo título inglês, os Citizens ainda precisam lidar com as ausências de Rodri, atual Bola de Ouro, e do artilheiro Erling Haaland, que se machucou recentemente. Sem o norueguês, Omar Marmoush deve receber uma nova chance.

Manchester United x Manchester City

Campeonato Inglês – 31ª rodada

Data e horário: 06/04/2025, às 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Mazraoui; Dalot, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Garnacho, Bruno Fernandes e Zirkzee. Técnico: Rubén Amorim

Manchester City: Ortega; Matheus Nunes, Rubén Dias, Gvardiol e O’Reilly; Kovacic, Nico González, De Bruyne, Bernardo Silva e Foden; Marmoush. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: John Brooks

Assistentes: Simon Bennett e Dan Robathan

VAR: Paul Tierney

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.