Fulham x Liverpool: onde assistir, escalações e mais

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Liverpool está em modo de contagem regressiva pelo título da temporada 2024/25. Assim, os Reds visitam o Fulham, neste domingo (6), às 10h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 31ª rodada.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ (streaming por aplicativo ou site).

Como chega o Fulham

O Fulham tenta se recupera após sofrer o baque com a eliminação na Copa da Inglaterra diante do Crystal Palace. O time londrino vivia boa fase na temporada, mas a queda na competição mexeu com os ânimos da equipe. O técnico Marco Silva ainda não pode contar com nomes como os lesionados Kenny Tete, Harry Wilson e Reiss Nelson.

Como chega o Liverpool

Cada vez mais perto do título inglês, o Liverpool tenta uma retomada na temporada após as eliminações na Liga dos Campeões e o vice para o Newcastle na Copa da Liga Inglesa. Além disso, o técnico Arne Slot tem problemas na defesa com desfalques de peso como Alexander-Arnold, Joe Gomez e Bradley fora de combate. O goleiro Alisson, por outro lado, treinou, mas é dúvida.

Fulham x Liverpool

Campeonato Inglês – 31ª rodada

Data e horário: 06/04/2025, às 10h (de Brasília)

Local: Craven Cottage, em Londres, Inglaterra

Fulham: Leno; Castagne, Bassey, Andersen, Robinson; Lukic, Berge, Smith-Rowe; Iwobi, Willian e Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva

Liverpool: Alisson; Jones, Konaté, Virgil van Djik, Robertson; Ryan Gravenberch, Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Luís Diaz e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot

Árbitro: Chris Kavanagh

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring

VAR: Matt Donohue

