Porto x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Benfica fazem, neste domingo, 6/4, às 16h30 (de Brasília), um dos jogos mais importantes da temporada do Campeonato Português. O duelo no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto, além de envolver os dois maiores times do país e ser considerado por muitos o maior clássico lusitano, é decisivo para o título. O Benfica lidera, ao lado do Sporting (que ainda joga na rodada), com 65 pontos e não pode tropeçar. Já o Porto é o terceiro colocado, com 56 pontos (ao lado do Braga), e sabe que somente se vencer o clássico deste domingo terá chances de conquistar o título.

Vale citar que o Sporting ainda joga na rodada, neste segunda-feira, contra o Sporting de Braga.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partida.

Como chega o Porto

O Porto vem de duas vitórias seguidas, sobre Aves SAD e Estoril Praia. O treinador argentino Martin Anselmi repetiu a escalação das duas últimas partidas. Assim, está satisfeito por encontrar uma equipe ideal e pelo fato de não haver ausências. Com isso, repete pela terceira vez a mesma escalação. A expectativa é que Eustaquio não seja um zagueiro no esquema 3-5-2, mas um seja um volante que dará libertade para Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê munuciarem o goleador Samu.

Como chega o Benfica

A dúvida maior no Benfica é se Bruno Lage conseguirá contar com Tomás Araújo, que enfrenta um desconforto muscular. Fora isso, não há mais dúvidas para o duelo deste domingo. O craque argentino Di María está totalmente apto e fará trio ofensivo com Pavlidis e de Akturkoglu, dois que briharam na rodada passada diante do Farense, participando de todos os gols e assistências.

PORTO X BENFICA

28ªrodada do Campeonato Português

Data e horário: 6/4/2025, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; Nehuén Pérez, Eustáquio e Marcano; João Mário, Fábio Vieira, Alan Varela e Moura; Pepê e Rodrigo Mora; Samu. Técnico: Martin Anselmi.

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; Florentino, Kokçu e Aursnes; Di María, Pavlidis e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: João Pinheiro.

Auxiliares: Bruno Jesus e Luciano Maia.

VAR: Tiago Maia

