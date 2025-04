Com gol de ex-Fla, Fulham vence de virada o líder Liverpool

Com atuação muito boa, principalmente no primeiro tempo, o Fulham venceu, de virada, o líder Liverpool na manhã deste domingo, 6/4, por 3 a 2. O jogo pela 31ªrodada do Inglês, foi no Craven Cottage, em Londres, casa do Fulham. O time que saiu atrás quando os Reds marcaram com MacAllister. Mas ainda na primeira etapa virou para 3 a 1, gols de Sessegnon, Iwobi e do brasileiro Rodrigo Muniz. Na etapa final, o Liverpool ficou em cima, marcou com Luis Díaz e perdeu chances claras com Salah e Elliott. Mas o placar seguiu mesmono 3 a 2.

Apesar da derrota, a primeira do Liverpool fora de casa e apenas a segunda geral (perdeu em casa para o Nottingham), o Liverpool tem boa vantagem na ponta, com 72 pontos, nove à frente do Arsenal. Mas, para o Fulham, este resultado foi sensacional. Afinal, embora esteja em oitavo lugar, o Fulham foi aos 48 pontos, cinco atrás do G4 (zona de Champions).

Fulham é de virada no primeiro tempo

Um golaço de Mac Allister de fora da área aos 14 minutos abriu o placar para o LIverpool. O argentino ganhou uma dividida na intermediária, levou a bola, driblou forte a marcação, mas achou espaço para arriscar e, de fora da área, marcou um belo gol.

Mas, aos 22 minutos, Andreas Pereira recebeu pela direita e cruzou. A zaga do Liverpool cortou mal, e a bola ficou sob medida para Sessegnon, que, dentro da pequena área, bateu de esquerda e deixou tudo igual.

Pouco depois, aos 32 minutos, Robertson tentou virar o jogo, passando da lateral esquerda para a direita. O que fez foi dar a bola nos pés de Iwobi. O atacante tentou finalizar pela primeira vez, sem sucesso, mas continuou a jogada e chutou novamente. Para a infelicidade de Robertson, a bola desviou nele e passou por cima do goleiro Alisson, permitindo ao Fulham a virada.

O primeiro tempo não foi dos líderes da Premier League. Aos 37 minutos, após um escanteio, houve uma confusão e, na entrada da área, a bola ficou com o ex-Flamengo, Rodrigo Muniz. O atacante deu um giro incrível sobre Van Dijk, entrou na área e fuzilou o gol dos Reds. Fulham 3 a 1.

Liverpool pressiona, mas perde o jogo

No segundo tempo o LIverpool foi muito dominante. Logo aos dois minutos, Salah, discreto nos 45 minutos iniciais, passou a chamar o jogo e deu ótimo passe para Jota. O goleiro Leno salvou. Pouco depois, Salah recebeu livre na parea e chutou por cima. Contudo, aos 27, Luis Dpiaz,que entrara no segundo tempo, recebeu ótima bola de Bradley e bateu de primeira para fazer 3 z 2. E tome Liverpool em cima, Eliott mandnando na trave e pressão total, com Chiesa perdendo uma boa chance no final. Mas o Fulham segurou a impkortantíssima vitória. E segurou o líder.

Jogos da 31ª rodada do Inglês

Sábado (5/4)

Everton 1×1 Arsenal

Ipswich 1 x 2 Wolverhampton

Crystal Palace 2 x 1 Brighton

West Ham 2 x 2 Bournemouth

Aston Villa 2 x 1 Nottingham Forest

Domingo (6/4)

Fulham 3×2 Liverpool

Brentford 0x0 Chelsea

Tottenham x Southampton

12h30 – Manchester United x Manchester City

Segunda-feira (7/4)

16h – Leicester x Newcastle

