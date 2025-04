Southampton perde e é o primeiro rebaixado no Inglês

O Southampton, ao perder para o Tottenham neste domingo, 6/4, por 3 a 1, é o primeiro rebaixado do Campeonato Inglês 2024/25. Este duelo foi pela 31ª rodada inglesa, e o time parou nos 10 pontos. Como restam sete rodadas e 21 pontos em jogo, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolverhampton, já tem 32 pontos, não há mais salvação para essa equipe que voltou à elite nesta temporada e, vapt-vupt, caiu de novo.

Era uma queda anunciada para um time que entrou na rodada com apenas duas vitórias, o pior ataque e a pior defesa. Aliás, o Southampton se torna a primeira equipe com rebaixamento confirmado oito rodadas antes do fim da competição. O Tottenham, que não fez um bom jogo, mas é muito superior ao rival, marcou com Brennan Johnson (dois gols) e Mathys Tel, de pênalti. O Southampton descontou com Mateus Fernandes.

Como foi a nova derrota do Southampton

O Tottenham marcou o jogo ainda no primeiro tempo, com dois gols de Brennan Johnson aos 13 e 42 minutos. Depois, passou a administrar o tempo, deixando o lanterna com a bola, tanto que encerrou o jogo com 51% de posse e 13 a 12 nas finalizações. Assim, de tanto tentar, ao menos o Southampton chegou ao seu gol, já aos 45 minutos da etapa final, em conclusão de Mateus Fernandes após cruzamento de Sulemana pela esquerda.

Mas aí o Tottenham tratou de aumentar a velocidade e logo fez o terceiro gol, para evitar qualquer tropeço. Tel cobrando o pênalti. Com a vitória, o Tottenham, que faz péssima temporada, vai aos 37 pontos, em 13º.

Jogos da 31ª rodada do Inglês

Sábado (5/4)

Everton 1×1 Arsenal

Ipswich 1 x 2 Wolverhampton

Crystal Palace 2 x 1 Brighton

West Ham 2 x 2 Bournemouth

Aston Villa 2 x 1 Nottingham Forest

Domingo (6/4)

Fulham 3×2 Liverpool

Brentford 0x0 Chelsea

Tottenham 3×1 Southampton

12h30 – Manchester United x Manchester City

Segunda-feira (7/4)

16h – Leicester x Newcastle

