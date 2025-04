Santos x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Sem Neymar, o Santos volta a campo pelo Brasileirão para enfrentar o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília). O Peixe perdeu para o Vasco, no Rio, na 1ª rodada. O Tricolor de Aço, por sua vez, empatou em casa contra o Corinthians na estreia da competição.

Este duelo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 19h (de Brasília), com seu tradicional pré-jogo, sob a batura de Cesar Tavares, que também narra a partida assim que a bola rolar.