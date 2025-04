Vitor Roque completa seis jogos sem marcar e vê titularidade ameaçada no Palmeiras

Vitor Roque passou mais uma vez em branco pelo Palmeiras, desta vez na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, assim, chegou a seis jogos de jejum e ganhou um concorrente direto na disputa pelo ataque. Autor do primeiro gol na Ilha do Retiro, Flaco López voltou a brilhar sob o comando de Abel Ferreira.

O camisa 9, aliás, começou uma partida no banco de reservas pela primeira vez desde que chegou ao Verdão, em fevereiro. E viu Flaco se destacar como um dos melhores em campo. A ótima atuação do argentino, aliás, aumenta a pressão sobre o jovem atacante, cuja contratação demorou e se tornou uma das mais caras da história do futebol brasileiro.

Contudo, o ex-Barcelona ainda não se encaixou no time alviverde, mostrando dificuldade para criar jogadas, contribuir na movimentação ofensiva e, principalmente, finalizar. Contra o Sport, entrou em campo com Flaco ainda jogando, o que o obrigou a atuar mais pela esquerda, como um atacante de lado. Mesmo sem brilhar novamente, recebeu elogios de Abel Ferreira.

Vitor Roque deve ser titular na Libertadores

A seca de gols acende um alerta para o atacante, que ainda busca se firmar e ganhará mais uma chance, já que o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores. O jogo está marcado para esta quarta-feira (9), no Allianz Parque. Enquanto isso, Flaco chegou ao quinto gol em 15 jogos na temporada e se fortalece na briga por espaço no time.

