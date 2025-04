Flamengo tem previsão para retorno de Danilo aos gramados

Há mais de um mês sem entrar em campo, o zagueiro Danilo está perto de voltar a jogar pelo Flamengo. O jogador, que teve duas lesões musculares na posterior da coxa direita, tem chance de voltar para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (13), às 17h30, em Porto Alegre. A informação inicial foi do “ge”.

O departamento médico do Flamengo trata a situação com cautela para evitar uma volta precipitada. Afinal, a preocupação é controlar a carga de treinos para otimizar a recuperação total do jogador de 33 anos. Há também o entendimento de que o jogador ainda está se adaptando ao futebol brasileiro.

Danilo ainda não está garantido na partida contra o Grêmio. Afinal, o departamento médico vai avaliar os treinos desta semana diariamente para assim confirmar ou não a volta do jogador. A chance de ficar à disposição contra o Central Córdoba na quarta-feira é quase nula.

Danilo não entra em campo desde a partida com o Maricá, dia 22 de fevereiro. Ele, afinal, sentiu um incômodo na posterior da coxa direita antes da semifinal contra o Vasco, dia 1º de março. Ele foi diagnosticado com uma lesão, não jogou as fases finais do Carioca. Além disso, o jogador cortado da convocação da Seleção Brasileira.

Posteriormente, enquanto se recuperava da primeira lesão e próximo de volta a campo, Danilo voltou a sentir dores no mesmo local. Assim, o jogador precisou regredir novamente o tratamento e ficou fora das estreias do Brasileirão e da Libertadores. Agora, tudo dependerá das atividades desta semana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.