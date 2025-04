Arsenal x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As quartas de final da Champions começam a ser disputadas nesta terça-feira (8). Arsenal e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, no primeiro duelo entre as equipes nesta fase decisiva da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta e está embalado para buscar o título inédito da Champions. Isto porque a briga pela Premier League está praticamente nas mãos do Liverpool e os Gunners apostam todas as suas fichas no torneio europeu.

Contudo, o Arsenal terá uma baixa importante no elenco. O brasileiro Gabriel Magalhães, principal jogador da zaga, se lesionou e está fora da temporada. Além disso, Calafiori, Sterling, Tomiyasu, Havertz e Gabriel Jesus completam a lista de desfalques.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid não faz uma temporada regular que a torcida esperava, mas segue na briga pelos títulos da Champions e de LaLiga. Porém, o time merengue vem de uma dura derrota para o Valencia, por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu, e viu o Barcelona abrir vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

Para o duelo desta terça-feira, a baixa mais recente fica por conta de Tchouaméni. Por fim, Éder Militão, Carvajal, Mendy e Ceballos, lesionados, também estão fora.

Arsenal x Real Madrid

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 08/04/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Ødegaard; Saka, Mikel Merino e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Alaba (Fran García); Camavinga, Modric e Bellingham; Vini Jr, Mbappé e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

