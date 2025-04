CBF afasta arbitragem de Inter x Cruzeiro e Sport x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou os árbitros de campo e do VAR das partidas entre Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras, no último fim de semana, pela segunda rodada do Brasileirão. Em ambas, a atuação da arbitragem foi pivô de polêmicas e muita reclamação dos clubes que se julgaram injustiçados.

A comissão de arbitragem da CBF diz ter se baseado no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que “constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos”, descreve a nota.

“Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos. O afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros, instruí-los e que, na sequência, não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia”, explicou Rodrigo Cintra, coordenador geral da comissão de arbitragem da CBF.

Sport x Palmeiras

A CBF divulgou, ainda no domingo (06), o áudio da cabine do VAR responsável pela marcação do pênalti que selou a vitória alviverde na Ilha do Retiro. Aliás, a penalidade, convertida por Piquerez, foi assinalada após Bruno Arleu de Araújo apontar falta de Matheus Alexandre em Raphael Veiga dentro da área. O lance gerou polêmica.

Segundo a gravação, o árbitro de campo, aliás, justificou a marcação afirmando que Veiga sofreu um “toque” no momento em que finalizava a jogada. Na análise da equipe do VAR, comandada por Rodrigo Nunes de Sá, o entendimento foi semelhante. “A gente tem dentro da área o calço, e isso impacta na ação dele seguir na jogada que sobraria pra ele. O pênalti está confirmado”, declarou o responsável pela revisão.

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

Internacional x Cruzeiro

A polêmica na partida foi no lance de Jonathan Jesus. O zagueiro, afinal, foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo da partida entre Internacional x Cruzeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. No lance em questão, Marcelo de Lima Henrique decidiu expulsar o jogador por possível falta em Wesley. O VAR, comandado por Daiane Muniz, não interferiu na jogada.

Daiane, aliás, analisou o lance e destacou ver “contato imprudente” de Jonathan em Wesley. A responsável pelo VAR descartou Kaiki e confirmou o zagueiro como infrator. Além disso, a árbitra de vídeo destacou que Kaiki não teria mais condições de disputar a jogada. Desta forma, Jonathan foi expulso como último homem de defesa.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda (CE)

VAR: Daiane Muniz

AVAR: Amanda Matias

Treinos específicos da CBF

Além do afastamento, a CBF, aliás, anunciou treinamentos específicos para árbitros de assistentes que atuam na Série A a partir da próxima semana. Os profissionais, afinal, irão se apresentar no campo do clube da Aeronáutico (CAER) e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), no Rio de Janeiro, dia 15.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.