Bayern de Munique x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogão nas quartas de final da Champions. Nesta terça-feira (8), o Bayern de Munique recebe a Inter de Milão pelo jogo de ida desta fase decisiva do torneio europeu. A bola rola às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, na Alemanha. A partida de volta está marcada para o próximo dia 16, na Itália. Dessa maneira, quem avançar vai encarar na semifinal o vencedor dos confrontos entre Barcelona e Borussia Dortmund.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern está a passos largos para mais um título alemão e também quer lutar pela Champions. Depois de um começo irregular no torneio, o time de Munique se recuperou, passou pelos playoffs e segue vivo na briga pelo caneco.

No entanto, o técnico Vincent Kompany tem alguns problemas no elenco para o jogo desta terça-feira. A baixa mais recente fica por conta do jovem Musiala, que se lesionou no último compromisso na Bundesliga e está fora da temporada. Assim, ele se junta a Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic e Coman no departamento médico do clube.

Como chega o Inter de Milão

Por outro lado, a Inter de Milão é a atual campeã italiana e está na liderança do atual Campeonato Italiano. Além disso, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi teve a quarta melhor campanha na fase de liga e vai decidir a vaga para a semifinal em casa, na próxima semana.

Contudo, o técnico Simone Inzaghi também enfrenta problemas para escalar o time. Isto porque Asllani, Dumfries, Taremi e Zieliński, lesionados, são baixas confirmadas.

Bayern de Munique x Inter de Milão

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 08/04/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Alliazn Stadium, em Munique (ALE).

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Dier, Kim e Stanisic; Kimmich e Goretzka; Olise, Müller e Sané; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martinez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI).

