Messi quebra novo recorde no Inter Miami

Aos 37 anos, Lionel Messi segue quebrando recordes e deixando sua marca por onde passa. Desde que chegou ao Inter Miami em junho de 2023, o craque argentino vem acumulando feitos dentro e fora de campo — e agora também se tornou o jogador com mais participações em gols na história do clube em partidas da Major League Soccer (MLS).

O novo recorde foi alcançado no empate em 1 a 1 contra o Toronto, no último domingo (6), quando Messi marcou um golaço. Assim, ele chegou a 44 participações diretas em gols (entre gols marcados e assistências) em apenas 29 jogos da MLS. O camisa 10 superou o também argentino Gonzalo Higuaín, que havia registrado 43 participações em 67 jogos entre 2020 e 2022.

With his first-half goal against Toronto FC, @InterMiamiCF‘s Lionel Messi (44 goal contributions in 29 games) surpassed Gonzalo Higuaín for the most goal contributions in club history, accomplishing the feat in 38 fewer matches. pic.twitter.com/l2qUUMbWGY — MLS Communications (@MLS_PR) April 7, 2025

Além do desempenho impressionante em campo — nesta temporada já são seis gols e duas assistências em oito jogos —, Messi também impacta o Inter Miami fora das quatro linhas. Desde sua chegada, o clube conquistou títulos, como o da temporada regular da MLS em outubro do ano passado, e ganhou enorme visibilidade internacional.

A presença de Messi impulsionou também a própria MLS. De acordo com um estudo da ‘Sponsor United’ divulgado em janeiro, a liga registrou o maior crescimento de receitas entre as principais ligas dos Estados Unidos, com alta de 18% em relação ao ano anterior.

E o impacto não para por aí. No dia 27 de abril, chega ao Brasil a “The Messi Experience – A Dream Come True”. Uma experiência imersiva que promete contar a trajetória do jogador de forma interativa e tecnológica. A exposição é uma criação da ‘Primo Entertainment’ e ‘Moment Factory’, com produção nacional da Dançar Marketing.

