Italiano: Napoli deixa escapar vitória contra Bologna e Inter agradece

O Napoli teve a oportunidade de se aproximar da liderança do Campeonato Italiano, mas ficou no empate por 1 a 1 contra o Bologna, nesta segunda-feira (7), no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, na partida de encerramento da 31ª rodada. Anguissa fez uma bela jogada individual e abriu o placar para os napolitanos no primeiro tempo. Mas, os donos da casa assumiram o controle do jogo na segunda etapa e buscaram o empate com um golaço de letra marcado por Ndoye.

Dessa maneira, o resultado foi excelente para a Inter de Milão, que segue na liderança isolada do Campeonato Italiano com 68 pontos. A Inter entrou em campo nesta 31ª rodada no último sábado (5) e ficou no empate por 2 a 2, fora de casa, contra o Parma.

Já o Napoli chegou aos 65 pontos e é o vice-líder do Calcio. Ao mesmo tempo, a vantagem para a Atalanta, terceira colocada, é de sete pontos. Ou seja, tudo indica que Inter e Napoli são os últimos candidatos para buscar o título, faltando mais sete jogos para o fim da competição.

Por outro lado, o Bologna viu a sequência de vitórias chegar ao fim, mas contou com a grande fase de Ndoye para manter a invencibilidade. O atacante chegou a oito participações em gols nos últimos oito jogos e vem se destacando nesta reta final de temporada. Dessa forma, o Bologna está na 4ª posição, com 57 pontos, na zona de classificação para a próxima Champions.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (4/4)

Genoa 1×0 Udinese

Sábado (5/4)

Monza 1×3 Como

Parma 2×2 Inter de Milão

Milan 2×2 Fiorentina

Domingo (6/4)

Lecce 1×1 Venezia

Empoli 0x0 Cagliari

Torino 1×1 Verona

Atalanta 0x1 Lazio

Roma 1×1 Juventus

Segunda-feira (7/4)

Bologna 1×1 Napoli

