Ex-Boca Juniors faz acusação séria contra Juan Román Riquelme

O meio-campista argentino Leonel Coira fez uma acusação de cunho bastante grave contra Juan Román Riquelme, ídolo e atual presidente do Boca Juniors.

Atualmente no Metropolitan, de Porto Rico, Coira começou sua carreira na base boquense e era visto como nome de caráter promissor. Não por acaso, treinou em diferentes oportunidades com o elenco principal nas passagens de Miguel Ángel Russo e Jorge Almirón como treinador.

No ano de 2023, sem ser aproveitado, Leonel deixou o Boca rumo ao Godoy Cruz. Porém, esse movimento não teria se dado por questão técnica, mas pelo fato do jovem ter desagradado o irmão de Riquelme, Cristian.

De acordo com o ex-atleta do clube de La Boca, o motivo de perder espaço foi a negativa quando o irmão do presidente boquense lhe ofereceu um representante específico para sua carreira. Desde então, as ordens vindas de cima para a comissão técnica seriam para que ele não recebesse oportunidades.

“O irmão de Riquelme (Cristian) me ofereceu um representante. Eu disse não e, quando disse não, tudo desmoronou. (Marcelo) Delgado se aproximou e disse que eles queriam me contratar, que não iriam dar a entender que eram representantes e que iriam expor outro representante. Eu disse que, se assinasse com eles, e eles fossem embora (da gestão), eu não teria ninguém com quem ficar. Então, disse não. Eles ganharam as eleições e ficaram por mais quatro anos”, detalhou Coira.

Previsão

Atualmente com 20 anos de idade, Leonel Coira garante que, se houvesse a chance de retornar o Boca Juniors com uma gestão diferente de Riquelme, não pensaria duas vezes. Ao ponto, aliás, de cravar que ainda terá a chance de atuar profissionalmente com a camiza auriazul:

“Amo o Boca. Com uma administração diferente, vou voltar ao Boca e tenho certeza de que vou voltar. O que Riquelme fez comigo foi feio. Román (Riquelme) não mostra seu rosto. Ele mandou outras pessoas falarem comigo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.