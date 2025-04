Clubes prestam homenagem ao goleiro Manga

Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, morreu, nesta terça-feira (8). Assim, um dos grandes goleiros da história do futebol lutava contra um câncer de próstata, aos 87 anos, e estava internado no Hospital Rio Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Dessa forma, o clube carioca informou que, em breve, irá comunicar todas as informações sobre velório e sepultamento do ídolo. Vale lembrar que o Dia do Goleiro no Brasil foi definido em sua homenagem. Justamente em 26 de abril, data de seu aniversário.

Ao longo da carreira, além de ser o jogador com mais títulos pelo Alvinegro (20 no total), o arqueiro também defendeu as cores do Internacional, onde se sagrou tricampeão gaúcho e bicampeão brasileiro.

Além disso, foi tetracampeão uruguaio e campeão da Libertadores com camisa do Nacional, do Uruguai, e disputou a Copa do Mundo de 1966. Ele também teve título no Barcelona, do Equador, e no Sport e passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio.

Repercussão da partida do arqueiro

A triste notícia da morte de Manga ganhou as redes sociais. Muitos torcedores dos clubes por onde ele passou lamentaram a partida. Os perfis oficiais de Botafogo, Nacional e Internacional publicaram uma mensagem para relembrar os feitos do ex-jogador e se despedirem.

“Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68” publicou o Botafogo.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo… pic.twitter.com/t3ObxNYCIk — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

“Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações” afirmou o presidente João Paulo, que ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório do eterno ídolo.

“Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história”, se despediu o Internacional.

“O Clube Nacional de Futebol lamenta profundamente o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda “Manga”, vencedor da Libertadores de 1971 e de quatro Campeonatos Uruguaios. Desejamos a sua família e entes queridos, o maior abraço”, disse o Nacional.

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Haílton Corrêa de Arruda “Manga”, Campeón de la CONMEBOL Libertadores 1971, Copa Interamericana 1971 y cuatro Campeonatos Uruguayos. A sus familiares, amigos y allegados el abrazo más fuerte. Hasta siempre,… pic.twitter.com/VMMmfuXniR — Nacional (@Nacional) April 8, 2025

Goleiro recebeu ‘visita’ da taça da Libertadores

Em dezembro, o ídolo alvinegro recebeu uma visita especial em sua casa: a taça da Libertadores, inédita na história do clube carioca, após vitória sobre o Atlético-MG. Na ocasião, ele aproveitou para parabenizar o elenco e o então treinador Artur Jorge pela conquista.

“Estou muito contente de receber o presidente do Botafogo aqui na minha residência, ainda mais agora que fomos campeões da América. Sempre torcendo pelo Botafogo, na derrota, no empate, e ganhamos a Libertadores com partidas difíceis. Parabéns ao treinador maravilhoso e toda equipe do Botafogo”, disse.

