Na primeira semana no Fluminense, Renato Gaúcho terá sequência de jogos no Rio

Depois da estreia com vitória sobre o Bragantino, Renato Gaúcho terá sua primeira semana para conhecer o elenco e tentar implementar algumas das suas ideias. Para isso, o treinador terá uma semana corrida, porém completa no Rio de Janeiro, visto que a equipe terá sequência como mandante.

Na próxima quinta-feira (10), a equipe carioca mede forças com o San José, da Bolívia, pela 2ª rodada da Sul-Americana, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A equipe, no momento, soma 3 pontos, depois do triunfo sobre o Once Caldas, na Colômbia, por 1 a 0, com o interino permanente Marcão à beira do campo.

Na sequência, o Tricolor terá pela frente o Santos, às 19h30 (de Brasília), no próximo domingo (13), também no Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse confronto, portanto, pode marcar um duelo entre os amigos, revelados juntos pelo Peixe: Neymar e Paulo Henrique Ganso.





Início do trabalho no Tricolor

Na estreia do último domingo (6), Renato Gaúcho optou por manter a espinha dorsal da equipe, a mesma quando era comandada por Mano Menezes. O foco era a manutenção do entrosamento neste primeiro momento para conquistar os três pontos e ter tranquilidade para trabalhar.

“O nosso maior problema é a falta de tempo. É um jogo em cima do outro, é outra competição, são as viagens. O que vai me ajudar bastante, além do pouco tempo que eu tenho para treinar no campo, é vídeo. Através das imagens eu posso corrigir, elogiar onde estamos acertando, corrigir mesmo não tendo esse tempo todo para ir para o campo, mas corrigir no vídeo. Para eu avaliar os jogadores e ver aquilo que eles estão fazendo de errado para poder melhorar”, disse.

“Essa é uma arma que o treinador tem. Na fala e no vídeo. É lógico que a gente prefere no campo, mas não adianta dar soco em ponta de faca. A gente não tem esse tempo, e a gente precisa melhorar e corrigir bastante coisa. Então, pouco tempo a gente vai trabalhar na prática, no campo e muita coisa a gente vai procurar analisar na sala de vídeo”, completou o treinador.

