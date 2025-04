Renovação com patrocinadora prevê venda de naming rights do CT do São Paulo

O novo acordo do São Paulo com a Superbet promete fortalecer a relação entre as partes. Além das metas esportivas que podem render até R$ 1 bilhão para o tricolor paulista, a renovação prevê a exploração do nome do CT da Barra Funda e o monitoramento de outras bets. Assim, a ideia é acompanhar os contratos dos rivais para manter a mesma diferença de valores, em porcentagem, durante os seis anos.

O CT da Barra Funda será renomeado para “SuperCT”. O avião fretado pela Sideral para o clube viajar para partidas também deve estampar a marca da casa de apostas. Dessa forma, a Superbet fortalece os laços com o São Paulo além dos gramados. De acordo com o “ge”, outras propriedades do tricolor paulista devem ter referências ao patrocinador.

O São Paulo renovou com a Superbet até o final de 2030. O acordo é de R$ 678 milhões nas próximas seis temporadas, incluindo a atual. O valor inicial para 2025 é R$ 78 milhões, incluindo metade do salário de Oscar. Ao longo dos anos, o contrato terá reajustes progressivos, que podem chegar à R$ 140 milhões por ano. Além disso, o vínculo prevê bonificações em caso de conquistas.

